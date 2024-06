Roban auto accidentado

Un vehículo fue encontrado impactado contra las protecciones de un poste de luz la mañana de ayer en la carretera a Monterrey, los tripulantes de la unidad huyeron del lugar.

Los hechos fueron reportados a las autoridades después de las 7:00 horas de ayer en el bulevar Hidalgo, en el acceso al libramiento Monterrey-Matamoros, sitio hasta donde arribaron autoridades viales.

En el lugar fue encontrado un Chevrolet Impala de color gris, el cual circulaba de oriente a poniente por el bulevar Hidalgo y luego de perder el control del volante se impactó contra las protecciones del poste.

Autoridades viales arribaron al lugar para tomar conocimiento y recabar la información necesaria para realizar su respectivo informe y deslindar responsabilidades.

Destaca que al lugar, al menos, dos personas llegaron y abrieron el vehículo apoderándose de algunos objetos; al no traer herramienta no pudieron apoderarse de la batería del vehículo y, pese a que por el lugar circulaban patrullas de la Guardia Nacional, los sujetos ni se inmutaron, al señalar que los elementos de la Guardia Nacional ni si quiera se detienen para apoyar de que no huyan los responsables.