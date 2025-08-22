Aseguran un vehículo con blindaje artesanal

Los elementos de seguridad de las operaciones frontera Norte aseguraron un arma larga, un cargador, 27 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

El personal de la Guardia Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como "monstruo", además de un fusil AK-47, tras repeler una agresión armada en la Brecha El Becerro, del Ejido Becerros de Reynosa.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia en conjunto con personal del XIX Regimiento de Caballería Motorizado, detectaron la presencia del vehículo blindado, el cual abrió fuego en contra de las unidades de las corporaciones de seguridad, quienes repelieron la agresión y emprendieron una persecución por las brechas colindantes.

Minutos después, el automotor fue localizado abandonado entre la maleza; al revisar el interior de la unidad, se encontró un rifle de asalto tipo AK-47 con guardamano en madera, calibre 7.62.

En el lugar también fue asegurado un cargador calibre 7.62x39 con 27 cartuchos útiles, así como la camioneta RAM 3500 blindada de forma artesanal en color negro, sin número de serie visible.

El vehículo, el arma larga y los cargadores asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) para dar continuidad con las investigaciones correspondientes tras el decomiso.