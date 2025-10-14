Abandona su carro tras chocar contra un poste

Abandona su carro tras chocar contra un posteLas autoridades retiraron el Ford Fusion negro que se estrelló contra el poste de CFE en la avenida Chapultepec tras determinar que estaba abandonado.
Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse contra un poste de concreto de CFE.
El accidente se reportó al C5 alrededor de las 08:00 horas en la avenida Chapultepec, como referencia en el parque colonia, a unos metros del fraccionamiento Campanario, a donde brigadistas voluntarios arribaron señalando que el carro se encontraba abandonado, por lo que no se requerían cuerpos de emergencia.
Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance, determinando que el carro Ford Fusion de color negro se desplazaba de norte a sur a exceso de velocidad por dicha arteria vial cuando, por razones desconocidas, perdió el control y se proyectó contra el poste de concreto de la CFE, causando daños materiales.
Resaltaron que desconocen la situación del automovilista debido a que el carro se encontraba en calidad de abandonado, por lo que realizaron el retiro y traslado del vehículo al corralón.