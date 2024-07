Localizan vecinos a herrero sin vida en Reynosa

El Mañana / Staff.- Fueron los olores fétidos que emanaban de la casa de un herrero los que alertaron a los vecinos, y al acudir a buscarlo lo encontraron sin vida y ya en avanzado estado de descomposición.

HECHOS

El hallazgo fue reportado a las autoridades poco después de las 16:00 horas de ayer en la calle Flor de Loto, entre Flores de la Pasión y Flor de Belladona, sitio hasta donde arribaron las autoridades.

La víctima es un hombre de aproximadamente 70 años, de oficio herrero.

Vecinos señalaron a las autoridades investigadoras que tenían cerca de una semana de no verlo, inclusive, pensaron que no se encontraba, ya que no había prendido las luces del domicilio.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones, donde le realizarán la necropsia de ley, luego de que agentes Investigadores y peritos Criminólogos de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas ordenaran su levantamiento.