¡Embestido por el tren!

Vecinos de la colonia Ferrocarril en horas de la mañana alertaron a las autoridades sobre el cadáver de un hombre sobre la vía del tren.

Los hechos se registraron minutos después de las 05:00 horas en el tramo ferroviario de la colonia Ferrocarril Poniente, a donde arribaron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Estatal que atendieron el llamado de auxilio realizado por residentes del sector que informaron de una persona arrollada por el tren.

Los paramédicos determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las mortales lesiones ocasionadas por la bestia ferrocarril, por lo que los uniformados realizaron el acordonamiento de accidente en espera de las autoridades correspondientes.

Agentes investigadores de la unidad en turno y peritos criminólogos de servicios periciales que procesaron la escena del mortal accidente, para luego realizar el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Las primeras versiones de las autoridades derivadas de los hechos resaltaron que el ahora occiso, identificado como Silverio N, tenía su domicilio frente al lugar del accidente, por lo que presumen que se quedó dormido sobre las vías del tren, siendo arrollado en horas de la madrugada.



