Va pa´l ´bote´ por acosar a mujeres

Va pa´l ´bote´ por acosar a mujeresLos elementos policiacos remitieron a la delegación a un hombre en estado de ebriedad que se encontraba molestando mujeres en el primer cuadro de la ciudad
El hombre infractor identificado como Marco Antonio T, de 50 años de edad, terminó siendo ingresado a la delegación de seguridad pública y quedó a disposición del juez calificador por las faltas administrativas de alterar el orden público, molestar a personas al encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.
Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que, siendo alrededor del mediodía, se encontraban realizando recorridos de vigilancia y prevención por las calles González Ortega con Francisco I. Madero de la Zona Centro, como referencia en unos locales comerciales de donde algunos ciudadanos les marcaron el alto y les solicitaron auxilio.
Al atender el llamado de auxilio, se entrevistaron con los ciudadanos, quienes les comentaron que el ahora detenido se encontraba molestando a las mujeres que acudían a los negocios y que pasaban por el sitio, por lo que solicitaron la detención y retirada del lugar del hombre infractor.