Va pa´l ´bote´ por acosar a mujeres

El hombre infractor identificado como Marco Antonio T, de 50 años de edad, terminó siendo ingresado a la delegación de seguridad pública y quedó a disposición del juez calificador por las faltas administrativas de alterar el orden público, molestar a personas al encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que, siendo alrededor del mediodía, se encontraban realizando recorridos de vigilancia y prevención por las calles González Ortega con Francisco I. Madero de la Zona Centro, como referencia en unos locales comerciales de donde algunos ciudadanos les marcaron el alto y les solicitaron auxilio.

Al atender el llamado de auxilio, se entrevistaron con los ciudadanos, quienes les comentaron que el ahora detenido se encontraba molestando a las mujeres que acudían a los negocios y que pasaban por el sitio, por lo que solicitaron la detención y retirada del lugar del hombre infractor.



