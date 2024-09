Arrestan a hombre por alterar el orden público

Uniformados sorprendieron a un hombre que ingresó a las instalaciones del aeropuerto sin autorización, por lo que terminó siendo remitido a la delegación.

El arresto del infractor, identificado como Uriseth S, de 32 años, quien fue puesto a disposición del juez Calificador en turno por los elementos policiacos fue por la falta administrativa de alterar el orden público y hacer caso omiso a las autoridades.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que alrededor de las 20:00 horas se encontraban realizando recorrido de prevención y vigilancia por la carretera Río Bravo-Reynosa, frente a las instalaciones del aeropuerto, cuando se percataron que un hombre se encontraba ingresado al área restringida, posiblemente sin autorización.

Por tal motivo se detuvieron y le marcaron el alto al ciudadano, señalándole que no podría entrar en el área si no era empleado del lugar o tenía acreditación, pero hizo caso omiso y personal del aeropuerto señaló que no lo conocía, por lo que se procedió con el arresto correspondiente.