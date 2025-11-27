¡Choque mortal!

Una persona sin vida y dos personas resultaron con lesiones de consideración; fue el saldo de un accidente vehicular.

El mortal accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas en el Viaducto Reynosa, a unos metros de la avenida de las Torres, en el tramo que comprendía al Ejido Anacuas, a donde arribaron cuerpos de emergencia y de rescate urbano tras ser notificados por el C5.

Los rescatistas del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos de Protección Civil, al llegar, iniciaron las acciones de rescate de una persona que había quedado prensada, pero desafortunadamente indicaron que no presentaba signos vitales.

Al mismo tiempo brindaron atención médica a dos personas que viajaban en las camionetas involucradas en el accidente, quienes fueron trasladadas a un nosocomio porque presentaban lesiones de consideración.

Los elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance, señalando que la camioneta Ford Edge se desplazaba de poniente a oriente por el viaducto Reynosa cuando el conductor pierde el control de la unidad motriz.

Al invadir carriles de sentido contrario, impactó a la camioneta Hyundai Sonata; tras el encontronazo, el vehículo Edge termina su trayectoria volcada a un costado de la cinta asfáltica, donde quedó el cuerpo sin vida del hombre.

Agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en el sitio del fatal accidente para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.