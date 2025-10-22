Se impacta contra autos estacionados

Una automovilista fue trasladada a un nosocomio luego de ocasionar un accidente vehicular al no realizar un alto para cruzar una principal arteria vial y terminar proyectándose contra carros estacionados.

El accidente ocurrió pasada la cuatro de la tarde en el bulevar Morelos con calle Oaxaca de la colonia Rodríguez, frente a las instalaciones del Banco Banamex, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a la conductora de una camioneta Kia de reciente modelo.

El chofer de un transporte público de la ruta La Joya 45 expresó al perito de tránsito que circulaba de sur a norte por el bulevar Morelos en el carril central cuando de pronto observó cómo la camioneta de color negro salió de una entrecalle y, sin hacer alto, intentó cruzar el bulevar Morelos, por lo que intentó volantear para evitar el encontronazo, sin lograrlo.

El chofer y testigos del percance resaltaban que la conductora de la camioneta era la responsable y que estaba hablando por celular mientras conducía, por lo que ocasionó el accidente. Tras el impacto con el transporte público, se proyectó con dos unidades motrices que se encontraban estacionadas en el banco.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal, al llevar a cabo el peritaje, determinaron que la responsable del accidente era la conductora de la camioneta Kia de reciente modelo que salió de la calle Azucenas de la colonia Anzaldúas sin hacer alto e invadiendo carriles.