¡Hallan asesinado!

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia.

El reporte que alertó a las autoridades se registró minutos antes de las 19:00 horas en un terreno baldío ubicado entre el fraccionamiento El Camprestre y el parque industrial del Norte, esto por los integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas que atendieron un reporte anónimo ingresado a sus redes sociales.

Los ciudadanos buscadores del colectivo indicaron que, tras recibir el reporte anónimo, acudieron al área indicada, realizaron acciones de búsqueda, logrando confirmar y localizar al hombre sin vida, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron a dar fe del hallazgo del cadáver del hombre, realizando un acordonamiento para llevar a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro en calidad de No Nombre para practicarle la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades resaltaron que la víctima se trataba de un hombre de complexión delgada, que vestía con pantalón de mezclilla azul, suéter en color negro, quien presentaba huellas de violencia por golpes y se encontraba amarrado de pies y manos y cubierta la cabeza con tela.



