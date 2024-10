Roban su camioneta en centro comercial

Un automovilista fue víctima del robo de su camioneta en treinta minuto,s porque desapareció del estacionamiento de un centro comercial.

Los hechos del robo vehicular fueron denunciados ante las autoridades estatales por el afectado que declaraba que anteayer, alrededor de la 20:00 horas, acudió al centro comercial de Balcones, ubicado en la carretera San Fernando, a donde acudió a realizar algunas compras.

Resaltó que arribó al establecimiento, dejó en el estacionado su camioneta Chevrolet Silverado modelo 2000 de color negro en un cajón cercano a un negocio de pollo frito, luego entró a la tienda en donde cree que tardó, al menos, treinta minutos haciendo las compras.

Al salir de la tienda se dirigió a donde había dejado la camioneta, percatándose que ya no se encontraba en dicho cajón, por lo que le preguntó al cuidador de carros, quien le dijo que no vio nada, luego llamó al número de emergencia, pero no le contestaron.

Fue por eso que acudió a la delegación de Policía para denunciar los hechos, pero le indicaron que acudiera a la Fiscalía del Estado a denunciar formalmente el robo vehicular.