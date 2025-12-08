Reportan deceso del regidor del gobierno de Reynosa

En la Ciudad de México se informó sobre el fallecimiento del joven Bryan Nicolas Vicente Salinas, quien era el 14 regidor en el gobierno municipal de Reynosa.

Los hechos del hallazgo sucedieron la tardenoche de ayer cuando una persona de limpia alertó a las autoridades capitalinas a un persona sin vida en el interior de un departamento ubicado en la avenida Paseo de la Revolución de la ciudad de México, se comentó a través de distintos medios de comunicación y redes sociales de Tamaulipas.

Brayan Vicente Salinas tenía 27 años, fungía como regidor número 14 en el cabildo de Reynosa y encabezaba la Comisión de Género y Equidad, desde donde impulsaba políticas de inclusión, derechos humanos y atención a grupos de diversidad sexual en el municipio.