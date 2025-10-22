Exceso de velocidad causa triple colisión

Una pesada unidad motriz terminó ocasionando una "carambola" vehicular, causando daños materiales en dos unidades motrices, esto derivado del exceso de velocidad.

La "carambola" vehicular se registró alrededor del mediodía en la avenida de la Calzada Victoria con calle Margarita Maza de Juárez, en la glorieta ubicada en dicho sector, a donde arribaron elementos de emergencia que brindaron una valoración médica en el lugar a los automovilistas involucrados en el percance.

Las autoridades de Tránsito, al dar fe del percance, se entrevistaron con el automovilista de un carro Chevrolet Aveo de reciente modelo, quien declaró que transitaba de sur a norte por la avenida Calzada Victoria en el carril de la izquierda cuando tuvo que realizar un alto porque le tocó la luz roja del semáforo.

Y que de repente se suscitó la carambola, en la cual él fue impactado por una camioneta de reciente modelo de la CFE, que también fue la afectada del accidente.

El responsable de la carambola fue un camión de volteo Kenworth; el chofer expresaba que tuvo un descuido al conducir, por lo que no observó el camión de luz del verde a rojo; por ello no pudo frenar a tiempo y reconocía la responsabilidad del hecho vial.



