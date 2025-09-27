Destruye triciclo de frutero al embestirlo

Autoridades viales tomaron conocimiento de un accidente vehicular en el que se vieron involucrados un triciclo de un frutero y una unidad motriz de modelo reciente.

El percance ocurrió en el cruce vial de las calles Aguascalientes con Saltillo de la colonia Rodríguez, alrededor de las 09:30 horas, donde arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y brindaron atención médica en el lugar a un comerciante ambulante que viajaba en un triciclo.

El comerciante, quien resultó con algunos golpes leves, comentó que se desplazaba de norte a sur por la calle Aguascalientes por el carril de la izquierda, cuando al cruzar la calle Saltillo fue impactado por el carro de color blanco, destrozando su triciclo y fuente de trabajo.

El automovilista del carro Volkswagen tipo Jetta declaró que circulaba de poniente a oriente por la calle Saltillo; debido a tener preferencia de circulación, avanzó cuando de manera inesperada se cruzó sin hacer alto el triciclo, por lo que no pudo evitar el impacto con este.

Los elementos de área de peritaje señalaron que la responsabilidad del percance era del triciclo debido a que circulaba en el carril de sentido contrario de norte a sur y no respetó el señalamiento alto colocado para cruzar la calle Saltillo.



