Triple colisión vial

Un imprevisto en un neumático y el exceso de velocidad fueron las causas de un accidente vehicular donde se vieron involucrados tres vehículos.

El accidente ocurrió a eso de las 09:30 horas en la avenida México con el Pasito como referencia, a espaldas del terreno del antiguo Walrmar, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron valoración médica en el lugar a tres automovilistas que se vieron involucrados en la carambola vehicular y que resultaron con lesiones menores.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de una camioneta Ford Ranger, quien comentaba que transitaba de poniente a oriente por la avenida México a una velocidad moderada cuando de pronto una camioneta de color negro invade el carril y lo impacta en la caja.

Y de la misma manera, el automovilista de un carro Nissan Versa expresa que fue impactada por la camioneta de color negro que invadió carriles de sentido contrario, siendo el segundo afectado.

Por su conductora de la camioneta Chevrolet HHR de color negro, responsable del percance, quien expresó que transitaba de oriente a poniente por la avenida México cuando la llanta delantera estalló, por lo que perdió el control del volante y se proyectó contra los dos carros. Por ello aceptó la responsabilidad del percance y buscaría llegar a un acuerdo con los afectados para la reparación de daños materiales.

La camioneta Ford Ranger terminó sobre la banqueta al ser impactada por la unidad motriz HHR.