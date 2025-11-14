Ladrones cometen atracos a farmacias

Dos delincuentes amanecieron muy activos haciendo de las suyas, cometiendo tres atracos a farmacias en horas de la mañana.

Los tres atracos se reportaron a las autoridades estatales e investigadoras, siendo cometidos en horas de la mañana de ayer en dos cadenas de farmacia.

¿Qué ocurrió?

Una de ellas Guadalajara y la otra López, en donde dos ladrones cometieron los atracos. El asalto a la farmacia Guadalajara ubicada en la avenida principal del fraccionamiento La Joya se reportó a las 09:00 horas, donde ingresó un delincuente que se cubría el rostro con cubrebocas, gorra y lentes negros. Cuando ingresó al lugar amenazó de inmediato al empleado, obligándolo a entregarle el dinero de la caja registradora para luego darse a la fuga con el botín.

Los otros dos atracos se cometieron en dos farmacias López ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. En este caso, los delitos fueron cometidos por el mismo ladrón, quien ingresó en horas de la mañana y amenazó a las cajeras, obligándolas a entregarles el dinero de las cajas registradoras.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?