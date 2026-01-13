Sale joven ileso tras volcadura

Un joven automovilista terminó con su unidad motriz volcada debido al exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir.

El accidente se reportó minutos antes de las 16:00 horas al número de emergencia 911 mediante automovilistas que transitaban por el libramiento Oriente, quienes informaban que a unos metros antes de llegar a la intersección con la carretera Río Bravo-Reynosa se había volcado un carro, como referencia frente a una gasolinera.

Al sitio arribaron personal de Protección Civil y brigadistas voluntarios que auxiliaron al joven automovilista que conducía un carro Golf de la Volkswagen que se encontraba volcado entre la maleza de dicho tramo carretero, y el mismo expresaba haber salido ileso del percance.

El perito de tránsito dialogó con el automovilista, que expresaba que circulaba de norte a sur por el libramiento Oriente cuando, al tomar una curva, perdió el control de su unidad motriz, por lo que se salió de la cinta asfáltica y terminó la trayectoria volcado.

Las autoridades viales determinaron que las causas del accidente fueron el exceso de velocidad en la que se desplazaba la unidad motriz en un tramo de 40 kilómetros y la falta de precaución al conducir por la curva.



