Transportaban persona sin vida

Un hombre y una mujer fueron detenidos por uniformados al llevarse la sorpresa de que llevaban a una persona sin vida en el interior de un vehículo.

Los elementos de la Guardia Estatal resaltaron que al circular sobre la Avenida La Joya, a la altura del Fraccionamiento Villas de Imaq, visualizaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo, los cuales mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial e intentaron huir a exceso de velocidad.

Resaltaron que iniciaron una persecución; al darles alcance, realizaron la inspección visual, por lo que de inmediato procedieron con el aseguramiento de los tripulantes y del automóvil debido a que en el interior de la unidad observaron que transportaban una silueta humana envuelta en cartón que desprendía un olor putrefacto.

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de los hechos, iniciando la carpeta de investigación.

La conductora, al ser cuestionada, manifestó de viva voz que se trataba de un hombre sin signos vitales, por lo cual ella y el copiloto fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En lo que respecta a la unidad, se verificó el número de serie y se realizó únicamente una inspección visual al interior para evitar la contaminación del lugar de los hechos.

Posteriormente, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes de la escena del hallazgo de cadáver; posteriormente, realizaron el levantamiento y traslado del hombre sin vida al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte e identidad.



