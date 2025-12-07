Tránsito Estatal brinda apoyo a automovilistas

Los elementos de Tránsito Estatal refuerzan presencia preventiva con apoyos ciudadanos en Reynosa y Río Bravo.

Como parte de las acciones de proximidad social y vigilancia permanente, personal de Tránsito Estatal brindó apoyo ciudadano a dos conductores en vialidades de alta circulación en Reynosa y Río Bravo, donde los vehículos quedaron varados tras presentar fallas mecánicas.

El primer hecho de apoyo se registró en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Reynosa, cerca del parque industrial, en horas del mediodía, donde un vehículo quedó detenido sobre la vía con el cofre abierto, generando obstrucción parcial a la circulación.

Más tarde, durante recorridos de seguridad y vigilancia en Río Bravo, detectaron otro vehículo detenido a un costado de la carpeta asfáltica en el acceso al puente internacional Río Bravo-Donna; al entrevistarse con la conductora, señaló que su unidad presentó una falla mecánica repentina mientras circulaba por la carretera.

En ambos casos, los agentes de tránsito estatal realizaron recomendaciones a los conductores y auxiliaron, resaltando que en otras acciones de apoyo a automovilistas han brindado apoyo para cambiar neumáticos y, durante las acciones, se les invita a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir con la debida precaución, con el objetivo de prevenir hechos de tránsito que pongan en riesgo su integridad y la de terceros.