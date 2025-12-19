Extorsionan a trailero

Un chofer de quinta rueda fue rescatado por elementos de la guardia estatal derivado de un despliegue policiaco ante la denuncia por secuestro y extorsión.

El reporte de auxilio que alertó a la corporación de la Guardia Estatal ingresó al número de emergencia 911; se dio en horas de la mañana, en el cual se informaba que un chofer había sido privado de la libertad cuando transitaba por un tramo carretero de la ciudad de Reynosa.

Derivado de la denuncia, el centro de control de videovigilancia y los elementos de la Guardia Estatal trabajaron en conjunto monitoreando el tramo carretero y con las características del tráiler en que viajaba el afectado.

Venía del vecino país y se dirigía al Estado de Nuevo León; conducía un tractocamión marca Kenworth, modelo 1985, color blanco, con placas federales, con cajas color guinda, logotipo, jaula de madera tipo barrera 99, color blanco, con lona negra.

Las autoridades indicaron que al llevar a cabo el monitoreo detectaron una unidad motriz pesada transitando por la carretera Ribereña e ingresando por la calle Niño Artillero de la colonia Riberas de Rancho Grande, por lo que se realizó un despliegue policiaco por el sector, logrando ubicar el tráiler en el sector y rescatando al chofer de la tercera edad que se encontraba en el interior de la unidad motriz.

El chofer rescatado fue resguardado por los elementos policiacos y recibió atención médica por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, quien expresó que al ingresar a esta ciudad fue interceptado por un vehículo color blanco, cuatro puertas, marca Chevrolet, del cual descendieron dos masculinos; uno de ellos se subió de manera violenta al tractocamión y lo dirigió hasta donde fue localizado.

Resaltó que, al ser privado de la libertad por los dos delincuentes, quienes lo obligaron a hacer una llamada con sus familiares solicitándoles una fuerte cantidad de dinero para dejarlo en libertad y que continuara con su camino, brindó una cuenta bancaria para el depósito, por lo que, al no poder pagar la cantidad en el momento.

Posteriormente, los delincuentes le quitaron el teléfono celular, dejándolo incomunicado, por lo que, al ser rescatado, se comunicó con sus familiares, que le indicaron que sí cubrieron la cantidad solicitada. Los hechos fueron turnados a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúen con las investigaciones.







