Tráiler embiste al conductor de cuatrimoto

El accidente sucedió a eso de las 08:00 horas en la carretera Ribereña, a la altura de la colonia Vicente Guerrero, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un hombre que viajaba en una cuatrimoto, quien resultó lesionado al verse involucrado en el hecho vial.

El hombre lesionado expresó ser comerciante debido a que vende pan dulce por las calles de diversos sectores, resaltando que se desplazaba de oriente a poniente por el carril de baja velocidad por la carretera Ribereña cuando fue arrollado por el tráiler por alcance.

Los peritos de tránsito municipal se entrevistaron con el chofer del tráiler, quien señaló que transitaba por dicho tramo carretero de oriente a poniente por el carril de la derecha, reconociendo que no observó la cuatrimoto debido a la lluvia y que la cuatrimoto no traía luces, pero reconocía la responsabilidad y se haría cargo de los daños materiales y médicos del hombre lesionado.



