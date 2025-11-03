Tráiler derriba un poste y causa severos daños

Un tráiler que se dio a la fuga ocasionó daños materiales en negocios y unidades motrices estacionadas al derribar poste de madera y cableado de internet en el primer cuadro de la ciudad.

Los hechos de los daños se reportaron al número de emergencia 911 en horas de la mañana sobre la calle J.B. Chapa, iniciando en la calle Guerrero hasta la calle Allende, donde los comerciantes de dicho sector solicitaban la intervención de las autoridades y personal de protección civil por cables tirados y postes derivados.

Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad expresaron que los daños al cableado y el derribo de postes de madera causaron daños materiales en las fachadas de algunos establecimientos y en unidades motrices estacionadas en el sector.

Agregaron que la unidad responsable de estos daños materiales era un tráiler con caja blanca que transitaba a exceso de velocidad por la calle J.B. Chapa, siendo un lugar prohibido para circular para este tipo de unidades motrices; resaltaron que el tráiler tiene el logo de la empresa TIP, por lo que se comunicarán para hacer el reclamo de los daños materiales.



