Tragedia enluta a la Colonia San Marcos

Tragedia enluta a la Colonia San MarcosEscapa una mujer por la puerta falsa del suicidio
Autoridades dieron fe de la muerte de una mujer que huyó por la puerta falsa del suicidio, siendo encontrada por familiares que informaron al número de emergencia.
El reporte de la pérdida humana se registró minutos antes de las 09:00 horas en un domicilio ubicado en la calle San Antonio de la colonia San Marcos, a donde arribaron cuerpos de emergencia y uniformados de la guardia estatal que atendieron el reporte de una posible persona lesionada en el sitio que había intentado atentar contra su vida.
Los cuerpos de emergencia, al intentar brindarle los primeros auxilios a una mujer, determinaron que ya no contaba con signos vitales, resaltando que la fémina había logrado su cometido al quitarse la vida al suicidarse, por lo que procedieron con el acordonamiento y notificaron a las autoridades correspondientes.
Efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas de la unidad en turno y personal de servicio periciales se constituyeron en la escena del suicidio a dar fe de la pérdida humana, en donde llevaron a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente realizaron el levantamiento y traslado del cadáver de la mujer a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.