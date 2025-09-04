Tragedia enluta a la Colonia San Marcos

Autoridades dieron fe de la muerte de una mujer que huyó por la puerta falsa del suicidio, siendo encontrada por familiares que informaron al número de emergencia.

El reporte de la pérdida humana se registró minutos antes de las 09:00 horas en un domicilio ubicado en la calle San Antonio de la colonia San Marcos, a donde arribaron cuerpos de emergencia y uniformados de la guardia estatal que atendieron el reporte de una posible persona lesionada en el sitio que había intentado atentar contra su vida.

Los cuerpos de emergencia, al intentar brindarle los primeros auxilios a una mujer, determinaron que ya no contaba con signos vitales, resaltando que la fémina había logrado su cometido al quitarse la vida al suicidarse, por lo que procedieron con el acordonamiento y notificaron a las autoridades correspondientes.