Muere motociclista al ser embestido

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un vehículo, el cual terminó volcado entre la maleza de un terreno baldío.

El accidente sucedió alrededor de las 14:00 horas en el viaducto Reynosa con avenida Las Torres, a la altura del ejiido Las Anacuas, a donde arribaron elementos de Protección Civil, quienes al valorar al motociclista que se encontraba en la cinta asfáltica determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Estatal, Tránsito Estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia se constituyeron en la escena del fatal accidente, donde se apreciaba una motocicleta de la empresa Domino´s y un vehículo MG de reciente modelo, el cual se encontraba volcado entre la maleza de una parcela.

Cabe resaltar que la defensa del carro quedó incrustada en la motocicleta tras el fuerte encontronazo; ambos vehículos quedaron a más de treinta metros del lugar del impacto entre la motocicleta y el carro.

La defensa del carro MG con todo y placas quedó incrustada en la motocicleta tras fuerte encontronazo.

La conductora del vehículo fue atendida y valorada en el lugar por paramédicos de protección civil, que indicaron que la automovilista se encontraba en el interior de la unidad médica estable, pero que se encontraba con una crisis nerviosa, tras verse involucrada en el fatal accidente.

La conductora comentó a las autoridades que circulaba de poniente a oriente sobre el viaducto Reynosa cuando observó que la motocicleta se detuvo y cruzó su camino, por lo cual no pudo evitar el encontronazo frontal contra la motocicleta. Tras el impacto, perdió el control de su vehículo, saliéndose de la cinta asfáltica y terminando volcada entre la parcela.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del fatal accidente en donde el motociclista, empleado de la pizza Domino´s, perdió la vida de forma instantánea tras el encontronazo frontal del vehículo.

La conductora del carro sufrió una crisis nerviosa tras verse involucrada en el lamentable percance.

El cadáver del joven repartidor terminó sobre la cinta asfáltica, en donde los peritos criminalistas de la fiscalía del Estado de Tamaulipas realizaron las diligencias pertinentes y recabaron indicios del accidente para realizar el peritaje. Posteriormente, realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del joven a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la autopsia de ley.