Trágico encontronazo

Un motociclista perdió la vida al verse involucrado en un accidente vehicular en un tramo carretero de Monterrey-Reynosa.

El percance se reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia minutos antes de las 07:00 horas en la carretera Monterrey-Reynosa, como referencia en el retorno ubicado en el fraccionamiento Loma Real, donde el automovilista y brigadistas voluntarios cerraron un carril en dirección de poniente a oriente porque sobre la cinta asfáltica se encontraba un motociclista y para evitar otro percance.

Paramédicos de la Protección Civil arribaron al sitio para intentar brindar los primeros auxilios al motociclista, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, debido a que murió de manera instantánea tras impactarse contra una camioneta, causándose lesiones mortales.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance al ser un tramo carretero federal, donde detuvieron en calidad de presentando al ministerio público a un conductor de una camioneta Nissan X-Trail de color guindo, quien estaba involucrado en el percance.

El dictamen de peritaje de las autoridades y testigos arrojó que la motocicleta transitaba de poniente a oriente por la carretera Monterrey-Reynosa, cuando la camioneta que tomó el retorno invadió el carril, produciéndose el fatal encontronazo donde el motociclista quedó sin vida sobre la cinta asfáltica.