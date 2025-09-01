¡Tragedia en el ´Broncos´!

Un automovilista perdió la vida tras proyectar su unidad motriz contra la columna de concreto del puente Broncos.

Los hechos del mortal accidente vehicular se registraron minutos antes de las 06:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo al subir el puente vehicular denominado Broncos, ubicado frente a las instalaciones del DIF Municipal, a donde arribaron cuerpos de emergencia y autoridades viales que atendieron el reporte de auxilio realizado al número de emergencia 911.

El personal de Protección Civil y paramédicos se percataron de que en el interior de la unidad motriz Renault Kwid de color gris, en el asiento del conductor, se encontraba un hombre, por lo que intentaron brindar los primeros auxilios, pero desafortunadamente determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, procediendo al acordonamiento del sitio.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del fatal accidente, determinando que el vehículo Kwid se desplazaba de oriente a poniente por el bulevar Miguel Hidalgo a posible exceso de velocidad y se impactó de forma frontal contra el muro divisor del puente Bronco.

Al dar fe de la pérdida humana en el lugar, se constituyeron agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de indicios en la escena del fatal accidente para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del automovilista, de quien se presume que se desempeñaba como chofer de una plataforma digital.

El fatal accidente se dio en el bulevar Miguel Hidalgo, donde la unidad motriz se proyectó de forma frontal contra la columna de concreto del Broncos.



