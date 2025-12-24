¡En shock la Rodhe!

Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de tres hombres por intoxicación de gas butano.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche en un domicilio ubicado en la calle Laguna de Tamiahua en la colonia Rodhe, a donde arribaron cuerpos de emergencia que atendieron un reporte de auxilio de personas inconscientes en el interior de la vivienda.

El personal del heroico cuerpo de bomberos y técnicos de primeros auxilios de Protección Civil ingresaron al domicilio percibiendo el fuerte olor de gas butano y, al examinar en el interior, localizaron a los tres hombres en las habitaciones y determinaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

A dar fe de la muerte de los tres hombres se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena del hallazgo.

Los peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento y traslado de los dos cadáveres para practicarles la autopsia de ley, la cual arrojó la muerte por intoxicación de gas butano.

Vecinos del sector señalaron que los ahora occisos rentaban en el domicilio y eran empleados de una empresa de sistemas de Internet, de quienes no habían observado desde hacía días y, al percatarse del fuerte olor a gas que salía del domicilio, dieron aviso al número de emergencia 911.



