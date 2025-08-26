Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba unos trabajos en el espectacular del puente peatonal.

El incidente se registró alrededor de las 13:00 horas en el puente peatonal ubicado en el bulevar Miguel Hidalgo, frente al centro comercial Soriana de la colonia Las Fuentes, a donde arribaron cuerpos de emergencia y autoridades al atender el reporte de una persona que cayó del puente peatonal tras ser electrocutada y fue arrollada por una unidad motriz que pasó por el lugar.

Los paramédicos de Protección Civil se presentaron para brindar los primeros auxilios al hombre que se encontraba sobre la cinta asfáltica debajo de una unidad motriz de transporte de personal. Los cuerpos de emergencia señalaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que lo cubrieron con una sábana y dieron aviso a la unidad investigadora en turno para que diera fe de los lamentables hechos.

Algunos testigos del incidente comentaron que el hombre se encontraba realizando algunos trabajos en un espectacular del puente peatonal cuando sufrió una descarga eléctrica por los cables de alta tensión de CFE. Al ser electrocutado, cayó del puente peatonal a la cinta asfáltica desde una altura de más de diez metros. Tras la caída, fue arrollado o se golpeó con la camioneta que intentaba incorporarse al bulevar Miguel Hidalgo al salir de la calle Sur Uno.