MUERE ELECTROCUTADO

Un albañil perdió la vida al sufrir una descarga eléctrica al tocar cables de alta tensión cuando llevaba a cabo algunos trabajos en la placa de una vivienda.

El reporte del hombre sin vida se realizó alrededor de las 17:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Ebano con Olivo del fraccionamiento Privado Las Ceibas, por personal y paramédico de Protección Civil que atendieron un reporte de persona lesionada al ser electrocutada.

Los cuerpos de emergencia, tras su arribo, intentaron brindar los primeros auxilios, pero determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que realizaron el acordonamiento del sitio y le informaron a las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Investigadora de la Unidad en turno y personal de servicios periciales se constituyeron a dar fe de la muerte del hombre, quien se encontraba en el patio delantero del domicilio.

Ante esto realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para realizar la necropsia de ley.

Algunos testigos del incidente señalaron a las autoridades que el ahora occiso se encontraba llevando a cabo unos trabajos de electricidad en la placa de la vivienda cuando gritó, por lo que observaron que se desplomó, por lo que fueron en su auxilio,