Le dan 11 años de prisión por tortura y delitos crueles

Las autoridades judiciales, tras una larga investigación, determinaron la responsabilidad de un imputado, sentenciándolo a once años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, obtuvo sentencia de 11 años de prisión en contra de Fernando "S", por el delito de Tortura Agravada.

Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento dictó la condena luego de que el representante social acreditó con pruebas sólidas la responsabilidad del hoy sentenciado en hechos ocurridos el 3 de junio de 2018, en una colonia al este de esta ciudad. Además, el juez impuso el pago de multa y la obligación de reparación del daño en favor de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de procurar justicia, proteger los derechos humanos y combatir con firmeza los delitos cometidos por servidores públicos que vulneren la integridad de las personas.



