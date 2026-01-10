Vuelven a explorar terreno en Arboledas

A casi tres años del macabro hecho que marcó a esta ciudad tras el hallazgo de dieciséis fosas clandestinas donde se localizaron 28 víctimas, un colectivo volvió a hacer acciones de rastreo y exploración en el terreno situado en el fraccionamiento Arboledas.

El pasado 16 de julio del 2023 fue el día que marcó a esta ciudad con lo macabro, terrible e inhumano y los diversos adjetivos para describir el hallazgo del cementerio clandestino con fosas localizadas en un terreno ubicado a unos metros de un área habitacional como lo es el fraccionamiento Arboledas, que era utilizado por el crimen organizado.

El hallazgo se dio por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, que recibió un llamado anónimo que les indicaba olores fétidos y persona sin vida en el terreno ubicado al bordo del canal Rodhe, como referencia en donde termina la calle Tres Picos en dicho fraccionamiento, quienes en el sitio realizaron las acciones de rastreo y exploración, localizando una fosa y metros adelante otra.

Descubriendo la suma total de 16 fosas clandestinas y los 28 cadáveres de las víctimas en diversos procesos de descomposición, estos hallazgos las autoridades de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento en su momento.

El día de ayer los integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas volvieron a este lugar para hacer de nueva cuenta acciones de rastreo y búsqueda; por lo que resaltaron que hasta el momento no han localizado positivos.



