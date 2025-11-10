Termina en la baqueta y se proyecta en poste

La falta de pericia al conducir provocó que un joven automovilista terminara sobre la banqueta y proyectado contra un poste.

El incidente se dio a eso de las 01:30 horas en el cruce vial del bulevar Morelos con Praxedis Balboa, mejor conocida como línea del gas, a un costado de una reconocida llantera, donde se encontraba un carro de la marca Toyota que se había salido de la cinta asfáltica.

Los peritos de tránsito y vialidad acudieron a tomar conocimiento del percance tras ser notificados por el C5, que captó el incidente por las cámaras de video vigilancia del sector; tras el percance se registraron daños materiales en el vehículo únicamente.

El joven automovilista expresó que transitaba de norte a sur por el bulevar Morelos cuando, al tomar el retorno para incorporarse a la calle Praxedis Balboa, se le descontrolo la unidad motriz, posiblemente por algún bache o el camellón, por lo que terminó saliéndose de la cinta asfáltica, resaltando que resultó ileso porque utilizaba el cinturón de seguridad.



