Imparten taller sobre acoso y ciberbullying

Elementos de la Guardia Estatal realizan taller de prevención a estudiantes sobre los riesgos del ciberbullying y el acoso escolar.

Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia en el ámbito escolar, personal de la Guardia Estatal de Género ha llevado a cabo una jornada de talleres dirigida a más de trescientos alumnos de la Escuela Primaria "Maestro Rafael Ramírez Castañeda".

El plantel educativo se localiza en el Sector Siete de la colonia José López Portillo con el objetivo de promover entornos seguros y libres de violencia entre niñas y niños, donde se abordaron temas como ciberbullying, acoso escolar y uso responsable de redes sociales.

¿Qué temas se abordaron en el taller?

Durante las charlas y talleres, los oficiales presentaron los temas "Ciberbullying", "Acoso escolar" y "Presentación de la Guardia Estatal de Género", mediante dinámicas y ejemplos prácticos que ayudaron a los alumnos a identificar conductas de hostigamiento y riesgos en el uso de dispositivos electrónicos.

¿Qué actividades se realizaron durante la jornada?

Como parte de la jornada se realizó una exhibición de unidades policiales, y se ofreció orientación a menores de edad sobre la identificación de posibles situaciones de victimización y la importancia del uso correcto de los números de emergencia 911 y 089.

PARTICIPARON

303

Estudiantes

144

Niñas

159

Niños

12

Docentes

1

Director del plantel