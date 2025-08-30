Reportan dos suicidios

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de dos hechos en donde dos personas se quitaron la vida huyendo por la puerta falsa del suicidio.

El primer lamentable hecho de persona sin vida se registró minutos antes de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en la avenida de las Jacarandas Norte con calle Lirios del fraccionamiento Vista Hermosa, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el reporte del C5 que informaba una persona lesionada en el lugar.

Al arribar, los cuerpos de emergencia intentaron brindar los primeros auxilios a una mujer, pero ya no contaba con signos vitales; quien había atentado contra su vida huyendo por la puerta falsa del suicidio.

El esposo de la víctima comentó que al llegar a su domicilio se llevó la peor sorpresa de la vida al encontrar a su pareja en el patio trasero del domicilio, por lo que solicitó ayuda al número de emergencia.

La segunda pérdida humana se reportó alrededor de las 18:00 horas en una vivienda localizada en la calle Primera de la colonia Ramón Pérez, esto al poniente de la ciudad, a donde cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre, quien se quitó la vida suicidándose, siendo encontrado por familiares.

Agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales tomaron conocimiento de ambos hechos donde una mujer y un hombre atentaron contra su vida, por lo que llevaron a cabo las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento y traslado de los cadáveres para realizarles las necropsias de ley.