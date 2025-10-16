Se quita la vida en el interior de una casa en Reynosa

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en donde trasnochaba.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas en la calle Ingeniero Arnoldo de la colonia Valdez Richarud, a donde acudieron elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de Protección Civil para atender un llamado de auxilio ingresado al número de emergencia 911 reportando a una persona lesionada que había atentado contra su vida.

Los socorristas observaron al hombre que se encontraba pendiendo de la techumbre de la estructura de madera colgando de una soga.

Al intentar brindarle los primeros auxilios, se detectó que el joven masculino ya no contaba con signos vitales, logrando su cometido de quitarse la vida, por lo que lo colocaron en tierra firme.

A dar fe del hombre sin vida se presentaron agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de Servicios Periciales que ingresaron a la escena del suicidio para realizar las diligencias correspondientes, quienes realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro en calidad de persona no identificada.

Vecinos del sector señalaron que no sabían la identidad del joven, quien acudía al domicilio semi baldío donde desde hace algún tiempo solo llegaba a trasnochar, encontrando en horas de la mañana el cuerpo colgado, por lo que solicitaron ayuda al número de emergencia 911.



