Escapa por puerta falsa del suicidio

Las autoridades investigadoras dieron fe de la muerte de un hombre que huyó por la puerta falsa del suicidio.

Los hechos de la pérdida humana ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en un domicilio ubicado entre las calles Cedros con Crespones en la colonia Esperanza

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia de protección civil que atendieron el llamado de auxilio.

Los paramédicos indicaron que acudieron a la vivienda del reporte de una persona lesionada que había intentado atentar contra su vida, pero determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, logrando su cometido.

Debido a lo anterior procedieron con el acordonamiento e informaron a las autoridades correspondientes.

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales ingresaron a la escena del suicidio, la cual era en el patio delantero donde se encontraba el cadáver del hombre, quien, con ayuda de un árbol y una soga, había atentado contra su vida.

Los criminólogos realizaron las diligencias correspondientes en la escena y, posteriormente, el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del SEMEFO.

Las familiares del ahora occiso comentaron a las autoridades que se percataron de lo sucedido al llegar al domicilio, observando el cuerpo de su ser querido en dicha situación, por lo que no brindaron su identidad.