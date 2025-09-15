Una persona opta por quitarse la vida

Los hechos de la pérdida humana se registraron a eso de las 08:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Pinos Suárez de la colonia Pedro J. Méndez. A donde acudieron cuerpos de emergencia y uniformados de la guardia estatal que atendieron el reporte de una posible persona lesionada que había intentado atentar contra su vida.

Los paramédicos de Protección Civil intentaron brindarle los primeros auxilios a un hombre, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que había logrado su cometido al quitarse la vida suicidándose, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes de la muerte.

Agentes investigadores de la unidad en turno y personal de servicio periciales se constituyeron en la escena del suicidio, en donde llevaron a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.

El reporte de auxilio se realizó al número de emergencia 911 por familiares del ahora occiso, cuya identidad no se brindó, resaltando que los familiares, al amanecer del día, se percataron de la difícil escena de encontrar a su ser querido sin vida.



