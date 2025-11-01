Depresión lo lleva al suicidio

La depresión fue la causa que orilló a un joven a quitarse la vida en el interior de un domicilio.

El reporte de una persona sin vida se registró a eso de las 13:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Rubén del fraccionamiento Reynosa, por medio de paramédicos de Protección Civil del Estado que acudieron al lugar para atender un reporte de una persona lesionada o agonizando.

Los cuerpos de emergencia resaltaron que ingresaron al domicilio de la situación, pero al intentar brindarle los primeros auxilios, señalaron que el joven ya no contaba con signos vitales porque había atentado contra su vida, por lo que con apoyo de la Guardia Estatal realizaron el acordonamiento del lugar.

A dar fe de la pérdida humana se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena del suicidio, donde realizaron las diligencias correspondientes para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Omar N, de 22 años de edad aproximadamente, por vecinos y familiares, quienes resaltaron que el joven tenía depresión y algunas adicciones a las bebidas alcohólicas, por lo que hoy le encontraron en la escena donde atentó contra su vida.