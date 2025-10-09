Sufre despojo de auto al estilo de una película

Un automovilista denunció que le robaron su unidad motriz, señalando que eran dos delincuentes que viajaban en un taxi; le cerraron el paso y lo obligaron a bajar.

Los hechos del robo vehicular fueron denunciados por el afectado, que expresó que el pasado domingo en horas de la tarde acudió a un fraccionamiento conocido como Rincón de las Flores por una situación familiar.

Resalto que al intentar salir del dicho sector, se percató de que lo comenzó a seguir un taxi, esto por el bulevar principal, por lo que se detuvo por un momento para confirmar si lo seguían y luego continuó con su trayectoria por dicha arteria principal, pero al pasar una tienda de conveniencia, el carro de alquiler le cerró el paso.

Posteriormente, bajaron dos sujetos, observando que uno de ellos portaba un arma de fuego posiblemente en la cintura. Luego, los dos delincuentes lo obligaron a bajar de su camioneta Ford Expedition de color blanco; uno de ellos la tripuló y se dieron a la fuga a exceso de velocidad en ella, y el carro de alquiler se fue custodiándola con dirección a la salida del fraccionamiento para tomar la carretera San Fernando-Reynosa.



