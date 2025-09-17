Cortocircuito reduce a cenizas un vehículo

Un cortocircuito provocó un incendio en una unidad motriz, la cual terminará reducida a chatarra.

Los hechos del siniestro se reportaron minutos después de la medianoche al número de emergencia 911 por residentes de la colonia Marte R. Gómez quienes informaron que en la calle Miahuatlán se estaba incendiando una unidad motriz, por lo que solicitaban el apoyo de cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron brigadistas voluntarios, personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, que procedieron con el acordonamiento del sector e iniciaron las maniobras para sofocar el fuego que envolvía la camioneta de modelo reciente tipo Ford Explorer.

El propietario de la unidad motriz señaló que había dejado estacionada la camioneta frente al domicilio cuando de pronto lo despertaron los ruidos por el incendio y los gritos de los vecinos que le avisaban del siniestro. Resaltó que intentó sofocar el fuego rociando agua con la manguera, pero le fue inútil.