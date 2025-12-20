¡Se suicida!

Las autoridades investigadoras y estatales tomaron conocimiento de la pérdida humana de un hombre que huyó por la puerta falsa del suicidio.

Los hechos se reportaron alrededor del mediodía en la calle Pachutla de la colonia Benito Juárez, a donde arribaron cuerpos de emergencia, quienes atendieron un llamado de auxilio ingresado al C5 solicitando ayuda de paramédicos para una persona en el interior de un domicilio.

Elementos de la Guardia Estatal y técnicos de primeros auxilios ingresaron al domicilio donde se encontraba en una de las habitaciones la persona que atentó contra su vida; la misma ya no contaba con signos vitales, logrando su cometido, quitándose la vida.

Los agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron al domicilio e ingresaron a la escena del suicidio, realizando las diligencias correspondientes, y posteriormente realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre.

Familiares del ahora occiso, que no brindaron la identidad de la víctima, señalaron que acudieron a la vivienda cuando se llevaron la peor sorpresa de su vida, encontrando a su ser querido que se suicidó ahorcándose, por lo que llamaron al número de emergencia 911.



