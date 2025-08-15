Dan a sujeto 8 años y 11 meses de prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), obtuvo sentencia condenatoria de 8 años y 11 meses de prisión en contra de Ángel "J", por el delito de Abuso Sexual, en agravio de una persona menor de edad.

Un Juez de Control emitió la condena en audiencia de Procedimiento Abreviado, ante la fortaleza de los elementos de prueba presentados por el Representante Social, el hoy sentenciado y su defensa admitieron su responsabilidad en los hechos ocurridos el 10 de febrero de 2023, en un domicilio ubicado en una colonia la sureste de esta ciudad. Además de la pena privativa de libertad, se impuso el pago de 7 mil, 467.24 pesos por concepto de multa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos que vulneran su libertad e integridad, especialmente cuando se trata de agresiones sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.