Recibe 10 años de prisión por delito de narcomenudeo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, el Agente del Ministerio Público obtuvo sentencia condenatoria de 10 años, 10 meses y 6 días de prisión en contra de Ignacio “P” por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en su vertiente de Posesión Simple y de Robo de Vehículo con Violencia.

Un Juez de Control emitió la condena, luego de que el hoy sentenciado y su defensa aceptaran un Procedimiento Abreviado ante la fortaleza de los elementos de prueba presentados por el Representante Social, que acreditaron su responsabilidad en los hechos ocurridos el 18 de julio de 2024, en la carretera Río Bravo a Reynosa del Fraccionamiento Reynosa de esta ciudad.

El Juez impuso además el pago de una multa por la cantidad de 16 mil, 068.36 pesos y condenó a la reparación del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de procurar justicia y combatir con firmeza los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos.