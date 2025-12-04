Permanente vigilancia en límites de Tamaulipas y NL

Con el fin de combatir y disminuir los índices de inseguridad en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, será permanente la presencia y vigilancia de las autoridades estatales.

El personal de la Guardia Estatal mantiene presencia permanente en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, particularmente en el tramo carretero Reynosa–Monterrey, con el objetivo de asegurar un tránsito libre y en paz para quienes circulan por uno de los corredores viales de mayor flujo durante la temporada decembrina.

Acciones de la autoridad para combatir la inseguridad

Las acciones forman parte del operativo Héroes Paisanos 2025, que se mantiene activo desde el 28 de noviembre y que se extenderá hasta el ocho de enero para atender el retorno de connacionales al país.

La vigilancia en este sector ha sido reforzada debido al incremento en el movimiento vehicular que se registra año con año entre ambas entidades, y se buscó que los recorridos continuaran al terminar el operativo Paisano para garantizar seguridad.

Detalles del operativo Héroes Paisanos 2025

Este tramo carretero es utilizado para el transporte de mercancías y también por viajeros que cruzan por los puentes internacionales de Reynosa y otro municipio del estado que se dirigen hacia la zona metropolitana de Monterrey u otros destinos del noreste de México.

El despliegue policiaco incluye los patrullajes constantes con puntos de apoyo carretero, con la supervisión y coordinación con las corporaciones policiacas del Estado de Nuevo León, en ambos sentidos de circulación.