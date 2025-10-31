Lo vinculan a proceso por secuestro agravado

El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictada la vinculación a proceso en contra de Jesús "N", por el delito de secuestro agravado.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social presentara datos de prueba contundentes que acreditaron la probable participación del imputado en el citado delito.

Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de octubre del año en curso, en esta localidad, donde fue detenido por elementos de la Policía Investigadora adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro durante las acciones de investigación.

El juzgador dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con acciones como esta, reitera su compromiso de utilizar y agotar todos los medios jurídicos a su alcance para perseguir y castigar a todos aquellos que atentan contra la vida y el patrimonio de los tamaulipecos.



