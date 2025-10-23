Se quita la vida en su propio domicilio

Los hechos se registraron minutos antes del mediodía en la calle Azucena de la colonia Santa Fe, como referencia a una cuadra de la Escuela Secundaria Técnica 44 "Ciencia y Progreso", a donde arribaron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Estatal para atender un llamado de auxilio que notificaba que una persona había atentado contra su vida.

Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que logró su cometido, ya que con ayuda de una soga y de la estructura del domicilio se había quitado la vida, y los uniformados procedieron con el acordonamiento de la escena del suicidio.

A dar fe de la persona sin vida se constituyeron agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales que ingresaron a la escena del suicidio para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente llevaron a cabo el traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicar la necropsia de ley.

Familiares y vecinos del ahora occiso comentaron que el hombre de 39 años de edad, de quien no brindaron su identidad por la situación, comentaron que hace algunos meses había perdido a su madre y había tenido problemas con su pareja, por lo que pasaba por un momento de depresión que pudieron haber sido las causas que lo orillaron a quitarse la vida.



