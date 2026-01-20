Se quema Caravan por posible falla mecánica

Una falla mecánica en el motor de una camioneta ocasionó que terminara siendo pérdida total al incendiarse.

Los hechos del siniestro se registraron minutos antes de las 08:00 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia frente a las antiguas instalaciones de la maquiladora Jabil, donde cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios realizaron el cierre temporal de los dos carriles en dirección de oriente a poniente derivado del incendio de vehículo.

El personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, al determinar el acordonamiento, procedieron con las acciones para contrarrestar el fuego que salía del área del motor y amenazaba con envolver a la camioneta Dodge Caravan. Después de algunos minutos, los tragafuegos lograron controlar las llamas.

El conductor de la camioneta expresaba que, al transitar por el libramiento Monterrey-Reynosa, observó cómo del cofre salían demasiados humos y luego el fuego, por lo que detuvo la marcha y salvaguardó su integridad física Resaltó que su unidad motriz tenía una falla en el motor, ya que tiraba aceite que pudo haber provocado el inicio del fuego.



