Andaban bien bravos... ¡pero con las esposas!

Como Jorge Luis May de 27 años, fue identificado el ahora detenido.

La queja en su contra la presentó su pareja de nombre Cecilia Medellín de 40 años.

La mujer señaló que su pareja llegó ebrio a su casa y la empezó a molestar.

Dijo que discutieron acaloradamente, pero cuando trató de agredirla llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda.

Policías Estatales acudieron en su auxilio y tras arribar al domicilio detuvieron al ebrio sujeto.

El hombre fue trasladado tras las rejas, quedando a disposición del juez calificador.

ARRUINA FESTEJO

Una mujer le arruinó el festejo a su marido, pues llamó a la policía Estatal para que se lo llevaran.

Los hechos ocurrieron a las 22:11 horas del sábado, en el fraccionamiento El Campanario.

Como Félix Citalán de 33 años, de oficio obrero de maquiladora, fue identificado el ahora detenido.

La queja la presentó su mujer, quien señaló que su marido, que andaba bajo los efectos de alcohol, se puso agresivo con ella.

Luego de haber sido agredida, policías estatales acudieron en su auxilio y detuvieron al hombre.

Este comentó que estaba festejando el triunfo de su equipo favorito de futbol, cuando de pronto su mujer lo empezó a molestar.

Dijo que no la podía controlar, porque la mujer se puso bien agresivo con él.

Finamente le hombre fue trasladado tras las rejas, donde quedó a disposición del juez calificador.

GOLPEA A PAREJA

Tras las rejas terminó un obrero de maquiladora luego de haber agredido a su pareja.

Los hechos ocurrieron a las 13:35 horas de ayer, en la calle Nogal de la colonia Balcones de Alcalá.

El ahora detenido identificado como Juan López Gómez de 22 años, fue acusado por su esposa de nombre María Bustamante.

La mujer señaló que su marido estaba ingiriendo bebidas embriagantes y de pronto se puso agresivo con ella.

Dijo que llamó a la Policía Estatal para pedirle que dialogaran con él y le pidieran que se retirara del domicilio.

El hombre se retiró de la casa luego de que los oficiales dialogaran con él, pero mas tarde regresó y volvió a pelear con su mujer.

Por su parte el afectado comentó que la que deberían de encerrar es a su esposa, ya que ella es la que lo agredió.

Indicó que ayer que salió de laborar se compró una cerveza caguama para relajarse un rato.

Añadió que su pareja se enojó porque estaba tomando y le pidió que ya no lo hiciera, pero como no le hizo caso, lo empezó agredir.

"Me la pasó trabajando toda la semana y cuando me quiero tomar una cerveza ella no me deja", finalizó.