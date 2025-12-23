Se incendia camioneta en la Lampacitos

Los cuerpos de emergencia atendieron el llamado del incendio de una camioneta que terminó en pérdida total, por lo que se presume que el fuego fue provocado.

El siniestro se registró a eso de las 04:30 horas en un terreno de una cuartería ubicada en la calle Querétaro de la colonia Lampasitos, donde acudieron el personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, que acordonaron el sitio del incendio de una camioneta Jeep de color negro.

Los bomberos, después de algunos minutos, lograron controlar y sofocar el fuego que dejó como pérdida total la unidad motriz, la cual, al ser inspeccionada por el personal, señalaron que las llamas iniciaron en la parte trasera y se aprecian indicios irregulares, por lo que presumen que el fuego fue provocado.

La propietaria de la unidad motriz indicó que el fuego fue provocado y presume que el responsable es su expareja, de quien se acaba de separar, ya que esta persona aún continúa molestándola, acosándola y amenazándola, no aceptando la separación, por lo que buscaría apoyo de las autoridades correspondientes.



