Se impactan tráileres por exceso de velocidad

El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fueron las causas de un accidente vehicular entre dos tráileres.

El aparatoso accidente sucedió minutos después de las 16:00 horas en la intersección del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa con el boulevard Luis Donaldo Colosio, como referencia debajo del puente elevado, donde se generó un caos vial porque en el lugar quedaron las pesadas unidades motrices obstaculizando la circulación y el derrame de combustible.

El personal de Protección Civil y paramédicos acudieron al reporte del accidente, brindando una revisión médica a los dos choferes que resultaron ilesos y, al mismo tiempo, realizaron el cierre parcial de dicho tramo carretero porque llevaron a cabo trabajos en el derrame del combustible en la cinta asfáltica.

Los elementos de la Guardia Nacional Sección Camino tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el chofer del tráiler de transporte Valera, que comentaba que transitaba de norte a sur por el libramiento del Puente Pharr-Reynosa a un costado del puente elevado.

Al llegar a dicho cruce vial, el tráiler de color rojo realizó una vuelta saliendo por debajo del puente elevado sin hacer alto, produciéndose el encontronazo entre ambas unidades motrices que terminaron contra las vallas de protección de concreto.

Por su parte, el chofer del tráiler de color rojo de la empresa Thermo Reyes aceptaba la responsabilidad del percance debido a que transitaba de sur a norte por el libramiento del puente internacional, tomó el retorno debajo del puente elevado, pero no observó a la otra pesada unidad motriz.







